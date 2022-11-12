محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف والتطوير بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخاصة مشروعات البنية الأساسية والرصف بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن أعمال الرصف والتطوير مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لرفع كفاءة الشوارع إذ يجري استكمال وضع تربة زلطية تمهيداً لتنفيذ أعمال رصف عدد من الشوارع بنطاق حي شرق أسيوط ضمن خطة المحافظة للعام المالي الحالي 2022-2023، مشدداً على تنفيذ تلك الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وبناء على الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة.

منطقة نزلة عبداللاه

وأوضح محمود ياسين رئيس حي شرق، إنه جرى وضع التربة الزلطية لعدد من الشوارع بمنطقة نزلة عبداللاه (أولاد هاشم والخلفاء الراشدين، والتيسير، وشلبي، ومحطه الصرف، والبتول، وناصر الجملة، والعطيفي، وفارس، والمصطفى، ومصطفى على هاشم، والعمدة، والثمانية) تمهيداً لرصفها، عقب إزالة رفع وإزالة المخلفات والمعوقات والإشغالات من تلك الشوارع لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وبمشاركة مروان إبراهيم وسيد عباس نائبي رئيس الحي، والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد متابعته الدورية والإشراف المباشر لمراحل الرصف أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على الانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن وطبقاً للمعايير والمواصفات الفنية المقررة.