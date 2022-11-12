إصابة 16 شخصا من أسرتين بشمال سيناء بتسمم لتناولهم وجبة سمك فاسدة

وضعت الإدارة الطبية في مستشفى بئر العبد النموذجية بمحافظة شمال سيناء، عائلتين من قرية «بالوظة» تحت الملاحظة الطبية المكثفة، لإصابتهم بحالة تسمم نتيجة تناول طعام ملوث، بحسب ما أفاد التقرير الطبي والتحاليل التي أجريت لهم.

إصابة عائلتين بتسمم

وقال مصدر طبي في مستشفى بئر العبد النموذجي لـ«الوطن»، أنه تم وضع أفراد أسرتين مكونتين من 16 فردا، بينهم أطفال، من قرية بالوظة غرب بئر العبد تحت الملاحظة بسبب اشتباه إصابتهم بتسمم، نتيجة إصابتهم بنزلات معوية وقيء، إثر تناولهم طعاما ملوثا في نفس الوقت، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

تحسن حالة المصابين

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير الإدارة الصحية بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنه تم علاج أفراد الأسرتين المصابين بالمغص المعوي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية المكثفة بقسم الطوارئ بمستشفى بئر العبد، وهناك تحسن ملحوظ بعد تناول جرعة العلاج المضاد، وتم التصريح بخروج عدد من الحالات.

سمك «صناقير» فاسد سبب الإصابة بالمغص

وأشار مصدر بقسم التحاليل الطبية بمستشفى بئر العبد لـ«الوطن»، أن المرضى أكدوا أنهم تناولوا سمك من نوع «صناقير» من سيارة بائع متجول، وبعدها شعروا بإعياء شديد، ما استدعى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بئر العبد التخصصي.

وفتحت الجهات المسؤولة، تحقيقا في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، وإبلاغ مباحث التموين لأخذ الإجراءات اللازمة حال تبين أن الأسماك غير صالحة للاستهلاك، ومعرفة مصدرها الحقيقي.