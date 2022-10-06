سمك «الشر».. 5 فوائد غذائية بينها علاج الغدة الدرقية ودعم صحة القلب

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد المنزلي والتغذية بكلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، أن سمك «الشر»، كنز ثمين لا يقدر بمال وله 5 فوائد صحية بينها معالجة الغدة الدرقية، كما أنه غني بـ «الأوميجا 3»، التي تساعد في تقليل الالتهاب، وتدعم صحة قلب الإنسان والدماغ، كما أن السمك «الشر»، من أصغر الأسماك في العائلة البيضاء لأسماك البلطي ولكنه يحتوي على مصدر عالي لفيتامين د والذي يساعد على تقوية المناعة وصحة العظام.

تقليل الإصابة بالغدة الدرقية

وأوضحت «لطفي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن جسم الإنسان يحتاج إلى السيلينيوم، بهدف إنتاج هرمون الغدة الدرقية داخل الجسم بما له من تقليل أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية والمتعارف عليها باسم خمول الغدة الدرقية، مؤكدة أن تناول أسماك البلطي وسمك «الشر» ذات قيمة غذائية عالية.

سعر كيلو السمك الشر

من جانبه أشار حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، أن سمك «الشر»، بالرغم من صغر حجمه إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، كما يبلغ سعر الكيلو منه 15 جنيه في متناول المستهلك وله طعم لا يقاوم.

كما أضاف «شرابي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن بحيرة البرلس تعتبر الموطن الأول علي مستوي المحافظة كمصدر لأسماك «الشر»، كونها بحيرة كبيرة وبها دروب كثيرة تعيش بها سواء الأسماك الكبيرة أو الصغيرة.