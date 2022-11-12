مصر تطلق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا» في يوم «الزراعة والتكيف» بـ COP27

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا»، في يوم «الزراعة والتكيف» ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية»

وتهدف مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية»، إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع.