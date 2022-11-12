انطلاق فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفر الشيخ

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من طلاب الأروقة الأزهرية من كل الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدئها، بحضور محمد محمود، موفد متابعة المسابقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

تجهيز استراحة المشرفين على المسابقة

ونوه رئيس المنطقة بأهمية تطبيق كل التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، واتباع وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهاً القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات، وتجهيز استراحة المنطقة بكافة الامكانات علي مدار اليوم لتسع الجميع من الوافدين للإشراف على سير العمل بالمسابقة يومياً.

تقسيم المتسابقين على 7 لجان

وأوضح الشيخ أحمد رمضان مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، أن المسابقة تُقام بنظام التوثيق «فيديو» بالصوت والصورة لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، لافتاً إلى أن المسابقة أُستهلت اليوم بمتسابقي الأروقة الأزهرية المتقدمين من كافة الإدارات التعليمية الأزهرية، وتم تقسيم المتقدمين على 7 لجان يُشرف علي تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي شئون القرآن الكريم بالمنطقة، بمعاونة مسئولي الحاسب الآلي بالمنطقة، وبعضاً من مُعلميه.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.