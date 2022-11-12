سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ ودرجات الحرارة تنخفض لـ17 مئوية

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة 17 درجة مئوية، وسرعة الرياح 8 كيلومترات في الساعة.

وحرص المواطنون على البقاء في منازلهم بعد سقوط الأمطار الغزيرة، كما استخدم بعض السائرين في الشوارع المظلات، فضلاً عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

رفع درجة الاستعداد في المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بمتابعة حالة الطقس، ورفع درجة الاستعداد، وسرعة التعامل الفوري في حالة هطول الأمطار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للأرصاد المصرية، توقعت عدم استقرار في الأحوال الجوية، وتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بدءاً من يوم الخميس، على المناطق الساحلية، وعلى الوجه البحري.

وكلف المحافظ، برفع درجة الاستعدادات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ والمديريات المتعددة، للتعامل الفوري، مع أي تغييرات في الطقس، وموافاته بتقرير على مدار الساعة عن تأثير حالة الطقس على سير الحياة اليومية بالمدن والقرى.

كما شدّد محافظ كفر الشيخ، علي متابعة غرفة العمليات برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات المتعددة، لحالة الطقس، والتواصل الفوري في حالة هطول الأمطار، لتوجيه معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب، لرفع المياه، أولاً بأول.