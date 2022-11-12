سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 12 نوفمبر

نشرت المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية في كافة المؤسسات والمصارف البنكية اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري من بينها بنكي الإسكندرية والتجارى الدولي والأهلي المصري.

ونرصد سعر صرف الدولار اليوم باعتباره يهم شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين والاقتصاديين، وجاء سعر البيع والشراء وفقا لبداية التعاملات صباح اليوم بالبنوك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

سعر صرف الدولار اليوم السبت 12 نوفمبر فى البنوك

اليوم السبت، سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري نحو 24.3 جنيه للشراء، بينما سعر البيع بلغ 24.5 جنيه، وفي بنك مصر سجل سعر العملة الأمريكية نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرفه نحو 24.37 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

بكام الدولار اليوم

مع بداية المعاملات داخل بنك CIB، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم نحو 24.35 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.42 جنيه، واستقر سعر صرف الدولار اليوم في البنوك الأجنبية على سبيل المثال، فسجل في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، في بنك المصرى الخليجى.

وسجل نحو 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار عند للبيع 24.3 للشراء، 24.4 للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 24.35 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 24.43 جنيه، داخل البنك المركزي.