أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12 نوفمبر في الأسواق المحلية

يعيش الاقتصاد الدولي أزمة تضخم نتج عنه ارتفاع في سعر السلع والمنتجات، نتج عنه اتجاه المواطنين لمتابعة أسعار الحديد والأسمنت وكافة مواد البناء بشكل يومي خوفا من أن تطالها موجة الارتفاعات العالمية وتحديدًا المقبلين على التشييد والبناء.

اليوم استقر سعر طن الاستثماري عند 18992 جنيهًا، فيما وصل سعر طن الحديد في شركة المعادي عند نحو 19000 جنيه، وفق نشرة الأسعار التي تحرص على إصدارها يوميا شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وفق تصريحات المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للجريدة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر الطن في شركة عطية نحو 19000 جنيه، ووصل سعر الطن في شركة مصر ستيل 19000 جنيه، وسجل سعر الطن في شركة حديد بشاي 19600 جنيه، وسجل سعر الطن في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا، وجاء سعر الطن في الكومي نحو 19000 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت الرمادي عند نحو 1592 جنيه.

استقر سعر الطن في شركة حديد العشري 19300 جنيه للطن، ووصل سعر الطن في شركة حديد عز 19650 جنيهًا للطن، فيما استقر سعر الطن في شركة حديد المصريين 19550 جنيهًا، وشهد سعر الطن في شركة حديد العتال 19550 جنيهًا، ووصل سعر الطن في شركة سرحان نحو 19000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم 12 نوفمبر

أما عن أسعار طن الأسمنت فسجل الطن في في شركة أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا، في «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيهًا للطن، وفي أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1555 جنيها، وفي أسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد، وفي العربية للأسمنت «المسلح» 1618 جنيهًا.

فيما استقر سعر الطن في الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها، في في شركة لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيهًا، وفي شركة السويدي اليوم 1720 جنيهًا، في أسمنت وادي النيل 1600 جنيه، في أسمنت حلوان 1620 جنيها.