أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11 نوفمبر في الأسواق المحلية

سجلت أسعار مواد البناء، اليوم الجمعة 11 نوفمبر، اسقرارا في الأسواق المحلية، إذ ثبت سعر طن الحديد الكومي وسرحان وشركة المعادي وغيرها من الشركات المتداولة في السوق، فضلا عن ثبات قيمة الأسمنت عند نفس القيمة السعرية التي انتهى عندها منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وبحسب نشرة الأسعار التي تحرص على إصدارها يوميا شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وصل سعر طن الحديد في شركة المعادي لنحو 19000 جنيه، فيما سجل سعر طن الاستثماري عند 18992 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وفي ما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حسب تصريحات المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

سعر طن الحديد اليوم

تراوح سعر طن الحديد اليوم الجمعة 11 نوفمبر بين 19000 جنيه و19650 جنيها للطن الواحد، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سعر الطن في شركة حديد العشري 19300 جنيه للطن.

- سعر الطن في شركة حديد عز 19650 جنيهًا للطن.

- سعر الطن في شركة حديد المصريين 19550 جنيهًا.

- سعر الطن في شركة حديد العتال 19550 جنيهًا.

- سعر الطن في شركة سرحان نحو 19000 جنيه.

- سعر الطن في الكومي نحو 19000 جنيه.

- سعر طن الأسمنت الرمادي عند نحو 1592 جنيه.

- سعر الطن في شركة عطية نحو 19000 جنيه.

- سعر الطن في شركة مصر ستيل 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة حديد بشاي 19600 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم 11 نوفمبر

- سعر الطن في العربية للأسمنت «المسلح» 1618 جنيهًا.

- سعر الطن في الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

- سعر الطن في في شركة لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيهًا.

- سعر الطن في شركة السويدي اليوم 1720 جنيهًا.

- سعر الطن في أسمنت وادي النيل 1600 جنيه.

- سعر الطن في أسمنت حلوان 1620 جنيها.

- سعر الطن في شركة أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا.

- سعر الطن في «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيهًا للطن.

- سعر الطن في أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1555 جنيها.

- سعر الطن في اسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.