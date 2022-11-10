أسعار الحديد والأسمنت اليوم 10 نوفمبر في الأسواق

استقرت اسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، وفق نشرة الأسعار التي تحرص على إصدارها يوميا شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حيث استقر سعر طن الحديد الاستثماري عند 18992 جنيهًا، بينما استقر سعر طن الأسمنت الرمادي عند نحو 1592 جنيهًا، حسب ما أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وفي ما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حسب تصريحات «الزيني» لـ«الوطن».

سعر طن الحديد اليوم

استقر سعر طن الحديد في الشركات المنتجة والأسواق، حيث تراوح بين 19000 جنيه و19650 جنيها للطن الواحد، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سجل سعر الطن في شركة سرحان نحو 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في الكومي نحو 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة المعادي نحو 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة عطية نحو 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة مصر ستيل 19000 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة حديد بشاي 19600 جنيه.

- سجل سعر الطن في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا.

- سجل سعر الطن في شركة حديد العشري 19300 جنيه للطن.

- سجل سعر الطن في شركة حديد عز 19650 جنيهًا للطن.

- سجل سعر الطن في شركة حديد المصريين 19550 جنيهًا.

- سجل سعر الطن في شركة حديد العتال 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم 10 نوفمبر

- سجل في شركة السويدي اليوم 1720 جنيهًا.

- سجل سعر الطن في أسمنت وادي النيل 1600 جنيه.

- سجل سعر الطن في أسمنت حلوان 1620 جنيها.

- سجل سعر الطن في شركة أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا.

- سجل سعر الطن في «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيهًا للطن.

- سجل سعر الطن في أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1555 جنيها.

- سجل سعر الطن في اسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.

- سجل سعر الطن في العربية للأسمنت «المسلح» 1618 جنيهًا.

- سجل سعر الطن في الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

- سجل سعر الطن في في شركة لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيهًا.