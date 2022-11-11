انتعاشة نسبية في أسعار خام الحديد بعد التحفيز الصيني

تسببت خطط التحفيز الصيني في انتعاشة نسبية لأسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الحديد، لتسليمها إلى ميناء تيانجين الصينية، وبلغت أسعار العقود الآجلة 89.5 دولارًا للطن، وارتفعت بأكثر من 9% حتى الآن في نوفمبر، بدعم من الحوافز المضافة من السلطات في الصين.

برنامج تمويل العقارات الصيني

وسعت الصين برنامج تمويل رئيسي لشركات العقارات بمبلغ 250 مليار يوان صيني، لدعم بيع السندات في هذا القطاع، بعد فترة من التخلف عن السداد، أدت إلى زيادة حادة في تكلفة الائتمان للمطورين الصينيين.

ورغم الانتعاشة النسبية، انخفضت أسعار خام الحديد بنسبة تزيد عن 40% عن ذروة هذا العام في مارس الماضي، وسط مخاوف الركود السائدة، وعدم اليقين بشأن عمليات إغلاق فيروس «كوفيد».

مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية

وأشارت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الرئيسية في الصين، إلى استمرار الانكماش في نشاط المصانع في بداية الربع الرابع من العام، في حين أن إجراءات مكافحة التلوث في الشتاء، قد تحد من نشاط التصنيع، وأدى انخفاض الطلب على الصلب، إلى انخفاض واردات خام الحديد بنسبة 4.7% في أكتوبر.

أعلى مستوى على الإطلاق

وكانت أسعار خام الحديد، بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مايو من عام 2021، وتشير التوقعات الصادرة عن منصة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى أن خام الحديد قد يتم تداوله عند 94.46 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يرتفع السعر إلى 103 دولارا في غضون 12 شهرًا.

وتضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد كل من الصين وأستراليا والبرازيل، وتشمل الدول الأخرى الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا، وشهدت الأشهر الماضية تراجعا جماعيا في أسعار أغلب مدخلات إنتاج صناعة الصلب، بما فيها البيلت وخردة الحديد.