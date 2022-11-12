تحرير 916 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن عدد المخالفات التي حررتها بشأن عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مختلف محافظات الجمهورية، وعدد السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة والتي تم رفعها من الشوارع.

تفاصيل المخالفات

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم تحرير 916 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع ضبط 343 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

ضبط 57 ألف مخالفة مرورية

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57765 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17110 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و624 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.