بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بسوهاج

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي «أسيوط - سوهاج»، أمام مدرسة الميكانيكية بدائرة قسم ثان سوهاج، وتم التصريح بخروج بعضهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في استقبال مستشفى سوهاج التعليمي.

انقلاب سيارة ووقوع مصابين

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الزراعي «أسيوط - سوهاج» في دائرة قسم ثان، ووجود مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التعليمي.

أسماء المصابين

وتبين من خلال التحريات انقلاب سيارة أجرة تحمل لوحات رقم «هـ ط أ 8614»، وما أسفر عن إصابة آلاء عيد عبد العال، 20 سنة، بسحاجات وكدمات بالجسم، ووفاء محمد حسان، 21 سنة، بسحاجات وكدمات بالجسم، ومحمد رفعت عميرة، 19 سنة، باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وصابرة عميرة محمد، 48 سنة، بسحاجات وكدمات بالجسم، وأسماء خالد عميرة، 29 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وأشرف خالد عميرة، 19 سنة، بسحاجات وكدمات بالجسم، ونجاح حشمت السمان، 60 سنة، باشتباه كسر بالحوض.

ونُقل المصابون من الأولى إلى السادس إلى مستشفى سوهاج التعليمي، والمصابة السابعة لمستشفى آخر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.