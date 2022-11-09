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إصابة أسرة كاملة في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب:

رجب آدم
04:27 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
سيارة إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

سيارة إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

أصيب 4 اشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 30 على طريق قفط - القصير.

بلاغ لمديرية الأمن بتفاصيل الحادث

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق محافظة قنا.

أسماء المصابين في الحادث

جاءت أسماء المصابين كالتالي: فهد السيد أحمد، 27 عامًا، مقيم الأقصر، وطفلته ملوك فهد السيد، 6 أعوام، وزوجته وطفله رضيعه حالتهما مستقرة، جري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج .

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث.

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