محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان محطة السكة الحديد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطه تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في اطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات .

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برقاش نكلا بقطاع الرياح الناصري

واعلنت محافظة الجيزة في بيان متابعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برقاش نكلا بقطاع الرياح الناصري والذي يشهد أعمال توسعة وإزالة البروز والتعديات علي الطريق العام تمهيدا لتنفيذ خطه رصف وتطوير شامله للطريق خلال خطه العام المالي الجاري بالإضافة إلى البدء فى تجميل مدخل قرية الحسانين بالمركز للظهور بالشكل اللائق.

رفع كفاءة محيط محطه سكه حديد الجيزة لإضفاء المظهر الحضاري

واطلع اللواء أحمد راشد علي أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط محطه سكه حديد الجيزة بحي جنوب لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لها في اطار جهود تحسين الشكل العام للطريق .

تركيب الانترلوك بطبقة الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين

واشارت محافظة الجيزة في البيان الي انه وفي حي بولاق الدكرور تم البدء في أعمال توسعه شارع ابو بكر الصديق المتفرع من شارع ناهيا تمهيدا لرفع كفاءته وتركيب الانترلوك بطبقة الطريق لتسهيل حركة سير المواطنين.

المتابعة الدورية للشركات المنفذة لمشروعات الرصف

وكلف محافظ الجيزة مديرية الطرق والأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ علي أكمل وجه .