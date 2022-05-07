تفاصيل إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس قبل تطبيقه غدا

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إيقاف حركة القطارات بين محطات الجيزة وأبو النمرس على خط القاهرة / السد العالي، بشكل مؤقت بداية من غداً الأحد، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بقرار إيقاف حركة القطارات.

تفاصيل إيقاف حركة القطارات بين الجيزة وأبو النمرس

1 - إيقاف حركة القطارات بين المحطات «الجيزة» و«أبو النمرس» على خط القاهرة / السد العالي.

2 - غدا الأحد الموافق 8 من شهر مايو الجاري سوف يتم إيقاف حركة القطارات بشكل مؤقت لمدة 3 ساعات، تبدأ في الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 5 من صباح غدا الأحد.

3 - وفي يوم الأثنين الموافق 9 من شهر مايو الجاري، سوف يتم إيقاف حركة القطارات لمدة ساعة واحدة فقط، تبدأ في الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 3 صباحا.

4 - وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو الجاري، سوف يتم إيقاف حركة القطارات ساعة واحدة فقط، تبدأ في الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 3 صباحاً.

توفير أتوبيسات داخل محطة الحوامدية

5 - وفي إطار تيسير هيئة السكة الحديد من خلال التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري على كافة جمهور الركاب المتجهين إلى محطة القاهرة أو الجيزة، فإنه سوف يتم توفير أتوبيسات داخل محطة الحوامدية من أجل نقل كافة الركاب إلى محطتي القاهرة والجيزة في هذه الفترة التي ستتوقف فيها حركة القطارات، وعن طريق نفس تذكرة القطارات التي جاء بها دون دفع أي رسوم أو أجرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر، إن ذلك القرار يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل الارتقاء بمرفق النقل مع رفع كفاءة كل من الكباري والطرق، وتحديداً الأعمال التي يُجرى تنفيذها من أجل تطوير الطريق الدائري في منطقة المنيب سواء رفع الكفاءة أو توسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية عليه.