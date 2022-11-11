محافظة الجيزة تعلن عن وظائف للشباب براتب 3 آلاف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة توافر فرص عمل بمطاعم بافلو برجر.

الوظائف المطلوبة

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بمطاعم بافلو برجر بفرعي الزمالك والمهندسين كالتالي:

عضو الفريق

- المؤهل: من متوسط

- السن حتى 35 سنة

- النوعية: للذكور فقط

- مدة العمل: 9 ساعات عمل

- المرتب: 3 آلاف جنيه + إضافي وحوافز

- تأمين طبي واجتماعي

- موقف من التجنيد

آلية تقديم طلبات المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر منشورها الراغبين بالتقديم للتعيين بوظيفة «عضو فريق بمطاعم بافلو برجرب فرعي الزمالك والمهندسين» بالحضور شخصيًا إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات للتواصل مع المتقدمين لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة طرق تواصل للراغبين بالتقديم للتعيين بوظيفة «عضو فريق» بمطاعم بافلو برجربفرعي الزمالك والمهندسين التي أعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».

دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وتقوم محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الشباب بالجيزة إعداد دورات تدريبية «استعد للعمل» التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مبادرة «طور وغير» والمنفذة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى أنه يتم التدريب على أكثر مهارات يبحث عنها سوق العمل وتشمل «أكسل محاسبي - MS Outlook - خدمة العملاء - استشارات مهنية - السيرة الذاتية - الثقة بالنفس - العمل في الفريق».