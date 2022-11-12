القبض على مزور متهم بغسيل 3 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في السويس

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال..

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 3 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.