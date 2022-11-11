جھود وزارة الداخلیة خلال 24 ساعة لمواجھة جرائم التهريب

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلیة، بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة.

نتائج حملات وزارة الداخلية

وأسفرت الحملات ع عدة نتائج إيجابية، أبرزها:

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تھریب البضائع عبر المنافذ الجمركیة.

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تھریب النقد.

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تھریب وحیازة المواد والأقراص الدوائیة المخدرة.

- ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الھجرة غیر الشرعیة، تزویر المستندات.

- تنفیذ 204 أحكام قضائية متنوعة، و1726 مخالفة مروریة متنوعة.

- ضبط 29 قضیة في مجال الأمن العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وجار مواصلة الحملات الأمنیة على جمیع منافذ الجمھوریة لإحكام السیطرة الأمنیة علیھا.