موعد صرف معاشات ديسمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات ديسمبر 2022، حظى باهتمام كبير من قبل المستحقين له تلك المرة، بالتزامن مع الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بصرف علاوة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا، للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2022

ووفقا جدول الصرف المعلن من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن موعد صرف معاشات ديسمبر 2022 يأتي في مطلع الشهر المذكور.

إذ يمكن للمواطن الحاصل على معاش 1000 جنيه أن يصرف المعاش خلال يومي 1-2 ديسمبر.

أما الحاصلون على أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فيمكنهم الصرف في اليومان التاليان وهما يومي 3 و4 من ذات الشهر.

يحق للمواطن المستحق للمعاش الحاصل على أكثر من 2000 جنيه الصرف يومي 5 و6 من الشهر المقبل.

ما قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة؟

ويستطيع المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 1000 جنيه أن يصرفه خلال ديسمبر بالزيادة الجديدة وقيمتها 1300 جنيه.

في حال كان الفرد يحصل على 2000 جنيه؛ تصبح 2260 جنيهًا.

ستصل الزيادة 3390 للمواطن الحاصل على معاش على 3000 جنيه.

وفي وقت سابق، كشف بنك ناصر الاجتماعي، أن المعاشات خلال العام الجاري 2022 ستكون متاحة بمختلف فروع البنك على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 104 أفرع، وأن الخدمة يتم تقديمها للمواطنين من خلال خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن في وقت سابق، أن تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات يبدأ تطبيقها بدءا من شهر نوفمبر الجاري.