تعرف على قسط التاكسي بمبادرة إحلال السيارات.. تبدأ من 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة المالية عن أسعار سيارات التاكسي في مبادرة إحلال السيارات والتي يتم تقسيطها على 10 سنوات.

وجاء في جدول أسعار تقسيط سيارات التاكسي بمبادرة إحلال السيارات أنه يبدأ تقسيط السيارة التاكسي من مبلغ 3294 جنيها شهريا للسيارات byd بينما قسط السيارات هيونداي أكسنت يبدأ من 4022 جنيها شهريا.

وزارة المالية

وقال المهندس أحمد حسين، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، في بيان رسمي، إن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكتروني، من خلال الدخول على موقع المبادرة إحلال السيارات وتسجيل البيانات والاشتراك، مؤكدًا الانتهاء من تحديث برمجيات المنصة الإلكترونية للمبادرة بما يُمكِّن مواطني الخمس محافظات الجديدة من الاشتراك في المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وسيتم إتاحتها للمواطنين للاشتراك فور قرب انتهاء المحافظات الخمس الجديدة من تجهيز ساحات تجميع السيارات القديمة.

وأكد متحدث المبادرة، أنه سيتم إطلاق المبادرة في المحافظات الخمس الجديدة بذات الشروط المعمول بها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف المتحدث باسم مبادرة الإحلال السيارات أنه تم تخريد 24 ألف سيارة قديمة ما بين «ملاكي» و«تاكسي» و«ميكروباص»، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط ما يزيد على 42 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات، للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بالمبادرة.

يذكر أن مبادرة إحلال السيارات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية وتم تدشيهنا فى عدد من المحافظات لاحلال السيارات التى مضي على تصنيعها اكثر من 20 سنة واستبدالها بسيارات أخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .