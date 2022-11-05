تتيح وزارة المالية لمن يمتلكون سيارات مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، استبدالها بسيارات صديقة للبيئة تعمل من خلال الغاز، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من خلال التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي، عبر الموقع الذي خصصته الوزارة «أون لاين».

وننشر فيما يلي، خطوات التسجيل في مبادرة احلال السيارات الملاكي 2022 إلكترونيًا والشروط والمستندات المطلوبة؛ للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وفق الموقع الرسمي للمبادرة، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

ولتتمكن من التسجيل في المبادرة، من خلال 6 خطوات بسيطة، يجب عليك أولا الدخول على موقع مبادرة إحلال السيارات واختيار «الاشتراك بالمبادرة» أو الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- الخطوة الأولي هي إدخال بيانات صاحبة المركبة الشخصية، والتي تتضمن الاسم، رقم البطاقة، تاريخ انتهائها، رقم الهاتف، الوظيفة، عنوان السكن، الدخل الشهري.

- الخطوة الثانية، هي إدخال بيانات المركبة، والتي تتضمن رقم الرخصة، تاريخ انتهائها، رقم الماتور وغيرها.

- الخطوة الثالثة، اختيار نوع المركبة المراد استبدالها، وهناك عدد من السيارات التي تختلف أسعارها حسب الموديل والعلامة التجارية، ويوفر الموقع قائمة بالموديلات المتاحة وأسعارها، ويمكن الاختيار حسب ما يناسب المتقدم.

- الخطوة الثالثة تحميل المستندات المطلوبة، على أن تكون بصورة ضوئية واضحة.

أخيرًا تأكيد طلب الاشتراك في المبادرة، وستحصل على رقم يمكنك من متابعة حالة الطلب فيما بعد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بمبادرة إحلال المركبات

وبحسب الموقع فيجب على الراغبين في التسجيل في المبادرة تجهيز الأوراق الآتية:

- صورة ضوئية واضحة للرقم القومي للصاحب المركبة، والضامن.

- صورة إثبات محل الإقامة لصاحب المركبة والضامن مثل «عقد ايجار، إيصال كهرباء، مياه، غاز حديث».

- صورة ضوئية لرخصة السيارة المراد تخريدها، بشرط أن تكون سارية.

- «برنت تأمينات» يثبت التأمين على صاحب السيارة.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، بشرط ألا يكون قد مر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة رسمية من مصلحة الضرائب، تفيد بأن المتقدم سدد كل المستحقات الضريبية.