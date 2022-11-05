أحدث أسعار في مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2022 .. «كاش وقسط»

شهدت المحركات العالمية عبر الإنترنت عمليات بحث موسعة عن أحدث أسعار الملاكي في مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2022 سواء كانت نقدًا أو قسط على 7 أو 10 سنوات، والتي تتباين حسب عمر المتقدم.

أحدث أسعار الملاكي في مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2022

وفيما يلي، نعرض أحدث أسعار الملاكي في مبادرة إحلال السيارات الملاكي 2022 سواء نقديا أو بالتقسيط على 7 أو 10 سنوات وشروط الاشتراك، وفق الموقع الرسمي للمبادرة التابع لوزارة المالية، والتي جاء كما يلي:

أسعار الملاكي في مبادرة إحلال السيارات نقدًا

وللراغبين في الحصول على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة إحلال السيارات، فقد جاءت أحدث الأسعار كما يلي:

سعر السيارات الملاكي بالتقسيط على 7 سنوات

أما في حالة الحصول على السيارة بالتقسيط على 7 سنوات، جاءت قيمة القسط حسب عمر المتقدم وموديل السيارة كالآتي:

سعر السيارة الملاكي بالتقسيط على 10 سنوات

بينما جاءت قيمة قسط السيارة الملاكي في مبادرة إحلال السيارات بالتقسيط على 10 سنوات كالتالي:

شروط الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات

ووضعت وزارة المالية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات.

تكون تلك المبادرة قاصرة على المصريين فقط.

يجب أن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وبدون حد أقصى للعمر في حالة الدفع نقدًا.

في حالة شراء السيارة ضمن المبادرة بالتقسيط فيجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عند سداد آخر قسط عن 65 عاما.

أن تكون رخصة السيارة سارية.