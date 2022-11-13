الجامعات: امتحانات الميدتيرم تسير بصورة منتظمة وهادئة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامععي الجاري 2022-2023 «الميدتيرم» بمختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

امتحانات الميدتيرم

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023 تسير بصورة متظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

تطبيق إجراءات كورونا

وأوضح مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات الميدتيرم في موعدها وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة التوسع منها لتكون إلكترونية وأن هناك بعض الكليات بدأت في تنفيذها ووفقا للجداول الزمنية.