«الجامعات»: امتحانات «الميدتيرم» جزء رئيسي من تقييم الطلاب داخل الكليات

قال عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات تامة لامتحانات «الميدتيرم» للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحوا أن امتحانات الميدتيرم جزء رئيسي من تقييم الطلاب بمختلف الكليات خلال العام الدراسي، وأن الامتحانات ستتم في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول الزمنية، وجارى التأكيد على ضرورة التوسع من تطبيقها إلكترونيا.

الجامعات الحكومية

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ضرورة الالتزام بتطبيق القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بإجراء امتحانات الميدتيرم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الامتحانات تجرى في مواعيدها المحددة من قبل مجالس الكليات، وأنها بمثابة جزء رئيسي من عملية تقييم الطلاب بالكليات خلال الدراسة، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه على ضرورة التوسع منها إلكترونيا.

امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2022

وذكر الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن اختبارات الميدتيرم والاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية خلال كل فصل دراسي جزء من التقييم الشامل لجمع الطلاب، منوها أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تذليل كافة العقبات تجاه الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن امتحانات الميدتيرم في كافة الكليات مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.