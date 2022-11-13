مجسمات مشروعات الجمهورية الجديدة في معرض للطلاب بالغربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، معرضا يجسم المشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي، وذلك لغرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء، لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته.

المشروعات القومية

وضم المعرض معروضات ومجسمات متميزة للمشروعات القومية التنموية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى محافظات الجمهورية، حيث تزين المعرض مجسمات لمشروع «حياة كريمة»، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع «بشاير الخير»، للقضاء على العشوائيات، ومشروع محور المحمودية، شريان الحياة بالإسكندرية، لتوفير السيولة المرورية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، وطريق الكباش.

كما تضمن مجسم تعويم السفينة العالقة بقناة السويس، ومجمع بركة «غليون»، أكبر مشروع للاستزراع السمكي، وزراعة مليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطاقة المختلفة، والمدن العمرانية، ومشروع «تكافل وكرامة».

تكوين شخصية الطالب

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تصميم هذه المجسمات جاءت بأيدي أبناء مدارس السنطة، وبإشراف من التوجيهات الفنية، وإن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتسهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية، كالثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي، والتعاون، والتنافس الشريف، وتحمل المسئولية، وسمات القيادة لدى الطلاب، وإنكار الذات، واحترام الرأي الآخر، وغرس القيم النبيلة، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء، لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته.