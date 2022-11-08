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وزير الشباب لـ قصواء الخلالي: سنظهر برونق جديد مع بداية الجمهورية الجديدة

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محمد متولي
10:57 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن بداية ظهور الوزارة في رونقها الجديد مع انطلاق الجمهورية الجديدة، إذ أن الوزارة معنية بالجانب الشبابي الذي يمثل ما يقارب الـ65% من سكان مصر، ولذا أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وأضاف «صبحي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «cbc»، أن الاستراتيجية تتكون من خطط جرى تجزئتها على زمن معين، ولها آلية تنفيذ بموازنات خاصة، وهدف مستنبط ومرتبط بهدف الدولة المصرية.

صبحي: الرئيس السيسي يهتم دائما بالشباب

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي من البداية يهتم بالشباب لأنهم الحاضر والمستقبل، والكلام ده بيترجم بشكل عملي في مؤسسات الدولة كلها وليس وزارة الشباب فقط التي تتعامل معهم، وكل الحكومة المصرية رايحه لاتجاه أن الشباب إيه احتياجاتهم بالنسبة للسكن والتثقيف والتعليم».

تنشيط القطاع الخاص

وأوضح أن الدولة المصرية مهتمة بتنشيط القطاع الخاص وتنمية قدراته من أجل استيعابه لجزء كبير للعمل الذي تقوم به الجهات المسؤولة في الدولة، كما تهتم الدولة المصرية بالإتاحة سواء تعليم ريادة الأعمال أو إتاحة الشركات الصغيرة للشباب في مختلف المجالات.

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