كيري: استثمارات أمريكية بـ 2 مليار دولار لمشروعات طاقة شمسية في أنجولا

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إن الولايات المتحدة ستمول خطط التكيف في القارة الأفريقية لحمايتها من كوارث المناخ، إذ ستوفر واشنطن، مبلغ 10 ملايين دولار، للبدء في إنشاء مركز مصر الجديد لدعم التكيف المناخي في أفريقيا، وتقديم 25 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف بمساعدة الحكومة المصرية، خلال كلمته على هامش فعاليات قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

نؤيد الدعم العالمي لتعزيز حماية البلدان الضعيفة أمام التغيرات المناخية

وأضاف «كيري»، أن العالم في أمس الحاجة لتريليونات الدولارات موارد إضافية لدعم التكيف المناخي، «وسنسعى لتطبيق البرامج التي توفر تلك المبالغ لمواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا والعالم»، إذ ذكر أن هناك استثمار لشركات أمريكية بمبلغ قدره 2 مليار دولار، لبناء مشروعات الطاقة الشمسية في أنجولا، «نؤيد الدعم العالمي لتعزيز حماية البلدان الضعيفة أمام التغيرات المناخية».

خطة التكيف المناخي في افريقيا تعني فتح فرص عمل جديدة

وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إلى أن خطة التكيف المناخي في أفريقيا، تعني فتح فرص عمل جديدة وجيدة، ودفع معدل النمو الاقتصادي، وعدم ترك أحد خلف الركب، إذ نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.