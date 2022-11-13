أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 13-11-2022

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور شأنها شأن الأسماك والخضروات ليستمر بذلك هذا الثبات منذ مطلع الأسبوع الماضي، إذ تراوح سعر البرتقال بين 3 وحتى 7 جنيهات حسب النوع المعروض في السوق سواء بلدي أو أبو سرة أو السكري.

وترصد «الوطن» في التقرير القادم أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار أصناف الفاكهة في سوق العبور، كالتالي:

سعر كنتالوب بين 4 و8 جنيهات

سعر مانجو كيت بين 12 و18 جنيها.

سعر برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

سعر كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.

سعر برتقال سكري من 4 و 6 جنيهات.

سعر نارنج ما بين 2 و 4 جنيهات.

سعر يوسفي 4 و7.5 جنيه.

سعر الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر عنب كرمسن بين 12 و18 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

سعر بلح سماني بين 3 و6 جنيهات.

سعر بلح زغلول ما بين 5 و9 جنيهات.

سعر بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

سعر التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

سعر الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها.

سعر الكاكا بين 7 إلى 11 جنيها.

سعر الخوخ المستورد 15 جنيها.

سعر البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

سعر برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وتختلف أسعار الفاكهة من سوق محلى لأخر إذ جاءت متوسط الأسعار في أسواق التجزئة كالتالي:

تفاح أخضر مستورد بسعر 15 جنيها، والأحمر 14 جنيها.

سعر رمان 9 جنيهات.

سعر عنب 20 جنيها.

سعر موز مستورد 35 جنيها

سعر كمثري خشابي 63 جنيها.

سعر تين برشومي 40 جنيها.

سعر كيوي 38 جنيها.

سعر جوافة 30 جنيها.

سعر جريب فروت 40 جنيها.

سعر أناناس ذهبي 16 جنيها.

سعر أفوكادوا 60 جنيها.

سعر بطيخ الكيلو 18 جنيها.

سعر كمثري خشابي بسعر 43 جنيها.

سعر موز بلدي بسعر 20 جنيها.

سعر برتقال عصير 12 جنيها

سعر تفاح أصفر مستورد 18 جنيها.