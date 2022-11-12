أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 12-11-2022

تباينت أسعار أصناف الفواكه اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، وتُعد الفاكهة ضمن الأساسيات التي يحتاج المواطن إلى شرائها ومتابعة أسعارها يومياً، خاصة مع الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناولها.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم السبت، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار أصناف الفاكهة في سوق العبور، كالتالي:

الكاكا بين 7 إلى 15 جنيها.

الخوخ المستورد 15 جنيها.

البرتقال البلدي بين 3 إلى 6 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات.

نارنج ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

يوسفي 4 و7.5 جنيه.

الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 7.5 جنيهات.

عنب كرمسن بين 12 إلى 18 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

بلح سماني بين 3 و6 جنيهات.

بلح زغلول ما بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 4 و8.5 جنيه.

التين البرشومي بين 6 إلى 12 جنيها.

الجوافة بين 3 إلى 5 جنيهات.

الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

كنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات

مانجو كيت بين 12 إلى 18 جنيها.

برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 إلى 15 جنيها،

كمثرى مستورد ما بين 20 إلى 30 جنيها.

الأناناس بسعر 35 جنيهاً.

قشطة بلدي بين 10 إلى 30 جنيهاً.

تين برشومي بين 6 إلى 12 جنيهاً.

تفاح أمريكي إيطالي بين 18 إلى 24 جنيهاً.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

بطيخ الكيلو 16 جنيها.

كمثري خشابي بسعر 38 جنيها.

موز بلدي بسعر 20 جنيها.

برتقال عصير 8 جنيهات.

تفاح أصفر وسط مستورد 335 جنيها.

تفاح أخضر بسعر 65 جنيها.

تفاح أحمر بسعر 21 جنيها.

رمان 9 جنيهات.

موز بلدي 20 جنيهاً.

موز مستورد 40 جنيهًا

كمثرى خشابي 38 جنيها.

تين برشومي 30 جنيها.

كيوي 44.5 جنيه.

جوافة 16 جنيها.

أناناس ذهبي 63 جنيها.

أفوكادوا 96 جنيها.