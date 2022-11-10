أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 10-11-2022

حافظت معظم أصناف الفاكهة على أسعارها اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، لتستقر عند نفس قيمتها منذ بداية الأسبوع الجاري.

وترصد «الوطن» في التقرير القادم أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور والأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار أصناف الفاكهة في سوق العبور، كالتالي:

الكاكا بين 7 إلى 11 جنيها.

الخوخ المستورد 15 جنيها.

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري من 4 و 6 جنيهات.

نارنج ما بين 2 و 4 جنيهات.

يوسفي 4 و7.5 جنيه.

الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 4 إلى 8 جنيهات.

عنب كرمسن بين 12 و18 جنيها.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

بلح سماني بين 3 و6 جنيهات.

بلح زغلول ما بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات

مانجو كيت بين 12 و18 جنيها.

برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة ما بين 20 و30 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي أسواق التجزئة جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

بطيخ الكيلو 18 جنيها.

كمثري خشابي بسعر 43 جنيها.

موز بلدي بسعر 20 جنيها.

برتقال عصير 12 جنيها

تفاح أصفر مستورد 18 جنيها.

تفاح أخضر مستورد بسعر 15 جنيها، والأحمر 14 جنيها.

رمان 9 جنيهات.

عنب 20 جنيها.

موز مستورد 35 جنيهًا

كمثري خشابي 63 جنيها.

تين برشومي 40 جنيها.

كيوي 38 جنيها.

جوافة 30 جنيها.

جريب فروت 40 جنيها.

أناناس ذهبي 16 جنيها.

أفوكادوا 60 جنيها.