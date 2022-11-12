مسؤولون أمريكيون: نركز على الاستجابة لاحتياجات قارة إفريقيا من خلال COP27

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان فخورًا وسعيدا بأن الفرصة سنحت له للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس البلد المضيف لقمة المناخ في دورتها الحالية (COP 27).

وقال سوليفان، في تصريح صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية المتوجهة إلى كمبوديا، إن بايدن شعر بأنه من المهم جدًا حضور بعض القمم ذات الأهمية الكبيرة هذا العام، مضيفا أن (COP 27) كانت أولى تلك القمم، والتى تستضيفها مصر حاليا، وكان الرئيس الأمريكى فخورا وسعيدًا بإتاحة الفرصة له للقاء الرئيس السيسى.

من جانبه قال «بلينكن»، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تركز على جعل COP 27 يستجيب لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية، إذ تقع 17 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ في إفريقيا.

وأضاف: «ولهذا السبب انضممت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في شرم الشيخ، للإعلان عن المزيد من الاستثمارات الأمريكية للتكيف مع المناخ في القارة الإفريقية، والتي تشمل مضاعفة التزامنا متعدد السنوات بصندوق التكيف وزيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر وتحسين الوصول إلى التأمين ضد مخاطر الكوارث للبلدان والمزارعين ودعم برامج تنمية القدرات التي تقودها أفريقيا لإدارة مخاطر المناخ.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن هذه الإجراءات تثبت التزام واشنطن بالحلول الاستباقية»، مستدركا أن أزمة المناخ لا يمكن حلها بجهود الولايات المتحدة وحدها، موضحا: «نحن بحاجة إلى أن تنفذ كل دولة التزاماتها الحالية بشأن المناخ وأن تعزز تلك الالتزامات غير الكافية لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ».

ولفت إلى أنه في ضوء إدراك الولايات المتحدة للحاجة الملحة إلى معالجة أزمة المناخ، فقد شاركت واشنطن في جهد حكومي كامل للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخطرة وزيادة طموحات المناخ لدى الدول الأخرى وتعزيز قدرة الولايات المتحدة والعالم على التكيف مع بيئة الكوكب المتغيرة.وشدد على أن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا للناس وكوكبنا بالفعل، إذ تهدد هذه الأزمة الحياة وسبل العيش في ضوء تهجير المجتمعات بسبب الكوارث الطبيعية وندرة المياه.

وأضاف أن الولايات المتحدة تبني في COP 27 على ما تحقق من نتائج وإنجازات خلال كوب 26 بجلاسكو العام الماضي، مما يظهر أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا الطموح سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

واشنطن صدقت على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

واستشهد بلينكن، بحسب البيان، بقانون أصدره الكونجرس الأمريكي للحد من التضخم - وهو القانون الوحيد الأكثر أهمية في التشريع المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، موضحا أن هذا القانون يضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن الطموح لخفض انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 50-52 في المائة في عام 2030 دون مستويات عام 2005، ما يؤكد عزمنا على الوفاء بالتزاماتنا المناخية لسنوات قادمة.

وأشار إلى أن واشنطن صدقت كذلك على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، لتنضم بذلك إلى 139 دولة أخرى ملتزمة بخفض استهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون، لافتا إلى التنفيذ العالمي لهذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى تجنب ما يصل إلى نصف درجة مئوية من الاحترار بحلول نهاية القرن.

وتابع وزير الخارجية قائلا: «لقد قدمنا ​​أيضا التزامات ضخمة لمساعدة العالم على التكيف مع تغير المناخ من خلال خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود التي أطلقتها الولايات المتحدة في كوب26، والتي ستساعد أكثر من نصف مليار شخص في الدول النامية على التكيف مع المناخ المتغير وإدارته».

وأفاد بأن واشنطن تعمل مع الشركاء لتوفير الإنذار المبكر والمعلومات المناخية إلى أيدي الشعوب حتى يصبحوا أكثر مرونة في مواجهة التغيرات وأيضا لمساعدة الدول والمجتمعات على تجهيز بنيتها التحتية وأنظمتها المائية والصحية والغذائية على نحو «مقاوم للمناخ».

كيري: بايدن دعا إلي إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الميثان بحلول عام 2030

فيما أكد المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى، على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ التعهدات الخاصة بها فيما يخص مواجهة تغير المناخ، موضحا أن بلاده تركز على هذا الأمر رغم موجة التضخم التي تشهدها كافة مناطق العالم.

وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي، على هامش قمة المناخ «كوب 27» فى شرم الشيخ: «لدينا فريق عمل يرتبط بكل وكالة حكومية وأيضا نحن نعمل على العديد من المكونات المحلية والرئيس بادين تحدث عن الشراكات ونحن نلقي الضوء ما حدث نتيجة للتضخم، وبالتالي نحن نحاول الوفاء بالالتزامات ومساعدة الدول الأخرى في إطار مواجهة التغير المناخي والاستفادة من التكنولوجيا».

وتابع جون كيري: «الرئيس جو بايدن دعا إلي إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الميثان بحلول عام 2030، ونتابع هذا الأمر في كافة أنحاء العالم، وتحدثنا عن الجهود التي تنفذها الدول لوقف انبعاثات الكربون، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، ونحاول مساعدة الدول الأكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل الأزمة المناخية، وندعم سلسلة من الشراكات في شرم الشيخ".

وقال كيري: «ندعم مشاريع الطاقة في مصر، ومصر أعدت منصة تتحدث عن الطرق المثلي لتقليل الانبعاثات وإيجاد طريق للعالم للوصول إلى صفر انبعاثات، وتقلل استخدام الوقود الاحفوري»، مشيرا إلى أن هناك توجه لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر واستخدامه في الدول الأوروبية، ومصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بساعة 10 ميجا وات بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا والبنك الأوروبي».