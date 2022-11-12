مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ: ندعم المشروعات المصرية الخاصة بالطاقة

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إن بلاده تدعم المشروعات المصرية الخاصة بالطاقة، والمنصة التي أطلقتها مصر بالمجالات المختلفة، التي تتحدث عن الطريقة المثلى لتقليل الانبعاثات وإيجاد طريقة للوصول لصفر انبعاثات وتقليل الوقود الأحفوري.

وأوضح «كيري»، أن مصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بسعة 10 جيجاوات، بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا وبعض الدول الأخرى، التي من المقرر أن تلتحق بنا، موضحًا أن بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي وألمانيا سيقدمان قرضا كبيرا في هذا الشأن، مما يساعد بإنجاح هذا الأمر.

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، أن التمويل يتم بشكل كامل وهناك استثمارات، ونحشد المزيد لمشروعات الطاقة النظيفة، واليابان وكندا والنرويج والمملكة المتحدة جميعهم يعملون مع الاتحاد الأوروبي لتقليل غازات الاحتباس الحراري، وأيضا تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وهناك العديد من الخطوات المحلية التي يجب على كل دولة اتخاذها، ومساعدة الدول على مساعدة العديد من المبادرات والآليات اللازمة التي تتميز بالسرعة والثمن الرخيص والتفاعل بشكل سريع مع مبدأ واحد وهو خفض الحرارة 1.5 درجة مئوية، وهناك العديد من الفاعليات والأنشطة التي نحاول زيادة رؤوس الأموال الآتية من القطاع الخاص للاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة، ومحاولة حل العديد من مشكلات المناخ بالعديد من الدول.