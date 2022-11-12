تزامنا مع COP27.. ملف خاص عن قضايا المناخ في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية

بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، قدم موقع السياسة الدولية ملفًا خاصًا حول قضايا التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية.

أبرز الملفات في موقع السياسة الدولية والديمقراطية

ويتضمن المحتوى المتعلق بقضايا التغير المناخي في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية عدد أكتوبر 2022، إذ يمكن للمهتمين والمتابعين التعرف عن قرب على رؤى بحثية متخصصة في معالجة هذه القضايا.

التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية

ومن أبرز ملفات موقع السياسة الدولية عن التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية هي «الجهود غير الرسمية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي»، و«رسملة البيئة فرص النمو الاقتصادي وقيود عدم التكافؤ»، و«الحوكمة البيئية وتأثيرها في مواجهة التغيرات المناخية»، و«أولوية الأجندة البيئية من منظور العدالة والديمقراطية»، و«الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية .. امتدادات وارتدادات»، و«نحو عدالة مناخية دولية ».

وللاطلاع على باقي الملفات في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية هنا.