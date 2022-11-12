رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تزامنا مع COP27.. ملف خاص عن قضايا المناخ في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية

كتب:

محمد عزالدين
12:47 م | السبت 12 نوفمبر 2022
تغير المناخ

تغير المناخ

بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، قدم موقع السياسة الدولية ملفًا خاصًا حول قضايا التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية.

أبرز الملفات في موقع السياسة الدولية والديمقراطية

ويتضمن المحتوى المتعلق بقضايا التغير المناخي في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية عدد أكتوبر 2022، إذ يمكن للمهتمين والمتابعين التعرف عن قرب على رؤى بحثية متخصصة في معالجة هذه القضايا.

التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية

ومن أبرز ملفات موقع السياسة الدولية عن التغير المناخي في أجندة مصر والعلاقات الدولية هي «الجهود غير الرسمية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي»، و«رسملة البيئة فرص النمو الاقتصادي وقيود عدم التكافؤ»، و«الحوكمة البيئية وتأثيرها في مواجهة التغيرات المناخية»، و«أولوية الأجندة البيئية من منظور العدالة والديمقراطية»، و«الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية .. امتدادات وارتدادات»، و«نحو عدالة مناخية دولية ». 

وللاطلاع على باقي الملفات في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية هنا.

اقرأ المزيد:

النائب محمد زين الدين: التعهدات الأمريكية بدعم مواجهة تغير المناخ دليل نجاح COP27

155 شجرة مانجو.. مبادرة جديدة في كفر الشيخ لمواجهة تأثير تغير المناخ

أستاذ سياسة: تدشين مجموعة مصرية أمريكية ضد تغير المناخ «نتاج تعاون إيجابي»

مديرة معهد الموارد العالمية: نحتاج إلى تطوير القدرات لمواجهة تغير المناخ

الصندوق العالمي لتخفيف آثار تغير المناخ: 100 مليون دولار لتمويل حلول مبتكرة للتكيف
بقلم محمد عزالدين