عاجل.. «شكري»: التمويل لازم للوفاء بالتعهدات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الدول الأفريقية تساهم في الانبعاثات بنسبة 4% فقط، ولكنها تأثرت كثيرًا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة، وهذا يوفر فرصة للتمويل للحصول على التكيف والتخفيف، والذي أصبح من الأمور الهامة والأساسية.

وأضاف «شكري» خلال فعاليات قمة المناخ COP27، أن الأمر يتمحور حول خطة تمويلية، وبدون تمويل لا نستطيع الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تم التصريح بها، وبالتالي نحن بحاجة إلى عمل جماعي وإرادة للتصدي لهذه القضية، سواء في الشرق الأوسط أو المناطق المجاورة بشكل عام.