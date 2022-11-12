جهود «الداخلية» خلال شهر.. ضبط 3160 عنصرا إجراميا و37 ألف قضية تموينية

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

نتائج الحملات الأمنية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (37425) قضية تموينية متنوعة.. جاءت على النحو التالى:

ضبط (139) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (64328) إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم (8,684,280 جنيه).

ضبط (110) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (10 طن مازوت - 3026159 لتر– 18244,70 متر مكعب غاز طبيعى).

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (352928) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (300,289,527 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (11085) قضية فى مجال التهرب الضريبى، بمبالغ مالية بلغت (15,662,703,143 مليار جنيه).

قضايا الأموال العامة:

ضبط (194) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (486,263,008 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام:

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (488 متهم) ، وبحوزتهم (133 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 206 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (3160) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس – القليوبية – - كفر الشيخ – الشرقية – قنا – جنوب سيناء – دمياط – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – بورسعيد – الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم – مطروح - بنى سويف).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية:

ضبـط عدد (4723) قطعة سلاح نارى.. بحوزة (4020) متهم.

ضبط (11) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ضبط (35) تشكيل عصابى ، ضموا (105) متهم ، إرتكبوا (120) حادث.

ضبط (462) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (2334098) حكم قضائى متنوع

فى مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط عدد ( 10947 قضية إتجار فى المواد المخدرة)..بإجمالى عدد (12207) متهم.

فى مجال ضبط القضايا النوعية:

إعادة (14) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (382) قضية أحداث.

ضبط (29492) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (356) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (532) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات:

ضبط (1639) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (3080703) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (1113699) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (576) قضية بإجمالى (618) متهم.. بمضبوطات وزنت (58 طن و731 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.