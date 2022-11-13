أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 13-11-2022

كشف سوق العبور اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 استقرار أسعار الخضروات بفضل توافر المعروض وتنوعه، مع توقعات بتحرك الأسعار مع بداية العروة الشتوية ديسمبر المقبل، وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي كافة الأسعار في الأسواق المحلية اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

بداية استقرت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية عند قيمة شرائيه لم تتغير من مطلع الأسبوع الماضي وهي:

سعر جزر بسعر 18 جنيها.

سعر فلفل رومي أخضر 15 جنيها.

سعر فلفل ألوان بسعر 21 جنيها.

سعر بطاطس طبخ بسعر 15 جنيها.

سعر كوسة 11 جنيها.

سعر ثوم أبيض بلدي 20 جنيها، الأحمر البلدي بـ 28 جنيها.

سعر كرنب أحمر 6 جنيهات للحبة.

سعر زنجبيل 120 جنيها للكيلو.

سعر الطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 10 و 18 جنيها.

سعر بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها.

سعر بصل أحمر بـ6 جنيهات، الأصفر بنحو 10 جنيهات.

سعر الليمون البلدي 16 جنيها.

سعر الخيار بسعر 10 جنيهات.

سعر بطاطا حلوة 6 جنيهات.

سعر باذنجان كبير 11 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وداخل شادر سوق العبور استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد في بداية اليوم على هذا النحو:

سعر ثوم ما بين 7 و11 جنيها.

سعر بطاطس ما بين 6 و9 جنيهات.

سعر بصل 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكوسة ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

سعر جزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر فاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات.

سعر الملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر خيار صوب ما بين 4 و6 جنيهات، البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

سعر بنجر 2 و4 جنيهات.

سعر فلفل ألوان ما بين 7 و17 جنيها.

سعر باذنجان بلدي 3.5 و5 جنيهات.

سعر باذنجان رومي بين 3 و 4.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 و7 جنيهات، الصوب بين 5 و10 جنيهات.

سعر فلفل حامي بلدي ما بين 2.5 و4 جنيهات، الصوب بين 4 و7 جنيهات.

سعر طماطم ما بين 2.75 إلي 5 جنيهات.

سعر بامية بسعر 16 و20 جنيها.

سعر بسلة ما بين 12 و20 جنيها.

سعر السبانخ ما بين 5 و7 جنيهات.

سعر قلقاس ما بين 4 و6 جنيهات.