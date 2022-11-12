أسعار الخضروات اليوم السبت 12-11-2022 في الأسواق المصرية

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور، عن أسعار الخضروات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، إذ يهتم العديد من المواطنين بالبحث بشكل مستمر على أسعار الخضروات، فهي من الأغذية التي يجب أن تتوفر بصفة دائمة بالمنزل، بالإضافة إلى أهميتها الصحية.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات المختلفة، اليوم السبت، في الأسواق المحلية والموقع الإلكتروني لسوق العبور، كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات كما يلي:

سجل سعر كيلو الخيار بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 إلى 11 جنيها.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 5 إلى 7.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان بلدي بين 4.5 إلى 6 جنيهات، والمستورد من 4 إلى 5 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات.

سجل سعر الملوخية بين 3 إلى 5 جينهات.

سجل سعر كيلو البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة بين 12 إلى 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 6.25 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 11 إلى 23 جنيها.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 12 إلى 17 جنيها.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي بين 11 إلى 17 جنيها.

وصل سعر كيلو الخيار لـ 10.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 13 إلى 24 جنيها للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو البصل بين 4 إلى 35 جنيهاً.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 15 جنيه.