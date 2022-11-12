جون كيري: ندعم إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ في العديد من الدول

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إنه يوجد إطار زمني وخريطة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وهذا كله سيقود للأداء بشكل فاعل، حيث سيتم إنفاذ أي التزامات عامة قد تم قطعها، ومن الواضح أنه يجب تقليل الانبعاثات الخاصة بالغازات بدرجة كبيرة، وإذا لم نقوم بهذا بشكل كافي فإنه سيكون من المستحيل لنا الوصول لصفر انبعاثات بحلول عام 2050، وهذا فيما يتعلق باستخدام الأنشطة والتكنولوجيات المختلفة، موضحا أنه يتم دعم إجراءات التكيف بالعديد من الدول، حيث أن التكيف يحتاج للكثير من الأموال، حيث تمت مضاعفة الالتزامات بهذا السياق.

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، أن الطموح العالمي هو أن تلتزم كافة الدول بتعهداتها المالية بخصوص مكافحة التغيرات المناخية، وهناك إعلان في إندونيسيا حول الدول الذي يمكن أن يتم وكذلك بالمكسيك، وأوضحت أنه هناك خطوات مهمة للأمام تم اتخاذها، وهناك دول لا يزال لديها انبعاثات كربونية ولم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوب منها وهذه الدول مطلوب منها التفاعل بشكل أكثر إيجابية وأن تحقق المطلوب منها، ونحاول من خلال قمة شرم الشيخ زيادة الدول التي تتعامل بإيجابية.

وتابع «كيري»، أن هناك قضية تستلزم أن يكون هناك نتائج وليس مجرد كلام، ومن المهم أن ندرك أن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها ويجب أن يكون هناك استجابات مناسبة، يجب التعامل مع ما يحدث على الأرض ونؤكد على دعم المؤسسات وسد الفجوات الخاصة بالاستجابة، موضحا أن هناك عددا قليلا من الدول التي وافقت على التعامل مع التغيرات المناخية، ومصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ بنسخته الحالية قامت بالعديد من النقاشات التي تحث على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغير المناخي.