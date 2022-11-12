طلاب معهد أزهري بقنا يقدمون واجب العزاء في شيخهم.. خروجوا في طوابير

مشهد جميل جسّده طلاب معهد الرحمانية قبلي الإعدادي والثانوي بنجع حمادي في محافظة قنا، ما يدل على وفاء الطلاب والأخلاق الحميدة التي يتميزون بها، حيث خرجوا جميعا في طوابير طويلة لتقديم واجب العزاء في شيخهم بالقرية، والذي توفى أمس الجمعة.

العزاء جاء خلال فترة الفسحة من اليوم الدراسي بالاتفاق مع إدارة المعهد، حيث امتد الطلبة الذي خرج فيه جميع الطلاب لنحو كيلو متر، وقدموا العزاء في شيخهم المتوفى بالقرية.

وقال مرعي محمد العلياني، أخصائي اجتماعي بمعهد الرحمانية الأزهري بنجع حمادي، «اصطحبنا طلاب المعهد صباح اليوم السبت، بعد الاتفاق معهم لأداء واجب العزاء في إبراهيم محمود ربيع، شيخ المعهد، والذي وافته المنية أمس الجمعة».

600 طالب بمعهد الرحمانية يقدمون واجب العزاء

وأضاف «العلياني»، أن عدد الطلاب الذين قدموا واجب العزاء في شيخهم اقترب من 600 طالب، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصطحب المعلمون طلاب المعهد لأداء واجب العزاء في معلميهم، وذلك في إطار رد الجميل لهم، وتعليمهم القيم والواجبات، مشيرا إلى أن عائلات الطلاب تؤدي واجب العزاء أيضا.

طلاب المعهد: واجب العزاء أقل ما نقدمه لشيخنا

وأعرب طلاب المعهد عن حزنهم على فراق شيخهم الذي كان يدرس لهم ويعلمهم تعاليم الدين والقرآن الكريم، فضلا عن المعاملة الجميلة التي كان يعاملهم بها، موضحين أن واجب العزاء أقل واجب وفاء لما قدمه لهم من أخلاق وفضيلة.