أساتذة وطلاب آداب المنصورة يقدمون واجب العزاء لأسرة نيرة أشرف

أعلنت جامعة المنصورة، مشاركة أساتذة وطلاب قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب الجامعة، اليوم، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب، المتوفاة ضحية قيام طالب بطعنها، وذلك بمقر إقامة الأسرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ووضع إكليل من الزهور على قبرها، بمشاركة عدد من طلاب قسم اللغات الشرقية وطلاب الأسر الطلابية بالكلية، واتحاد طلاب كلية الآداب.

وفد أساتذة آداب المنصورة

أكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، ‏ضم الوفد كل من: الدكتورة سومة خالد رئيس قسم اللغات الشرقية، والدكتور شعبان عرفات أستاذ بقسم اللغة العربية، والدكتورة رانيا روحي، الدكتور عماد السيوفي، مدرس بقسم اللغات الشرقية، وروان طلعت معيدة بذات القسم، ومنسقي الأنشطة بالكلية وادارة رعاية الطلاب.

وقدم أعضاء الوفد نيابة عن جامعة المنصورة، خالص التعازي لأسرة الفقيدة وذويها في مصابهم الأليم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

3 محامين من جامعة المنصورة في هئية الدفاع

ومن جهة أخري، قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تكليف 3 من محامين الإدارة العامة للشئون ‏القانونية بالجامعة لمساندة أسرة الطالبة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والاطلاع ‏على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وتولى مهمة الدفاع عن الطالبة المجنى عليها أثناء محاكمة ‏المتهم ‏‎ ‎

وتكونت هيئة الدفاع من:‏‎ حامد هلال شهاب المحامي بجامعة المنصورة، أيوب فتحي أيوب المحامي ‏بجامعة المنصورة، أحمد يحيى زهران المحامي بجامعة المنصورة.‏

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن القرار جاء تنفيذا لقرارات مجلس جامعة المنصورة بجلسته ‏إلى رقم 587 لشهر يونيو 2022، التي اتخذها المجلس لمساندة أسرة الطالبة المجني عليها نيرة أشرف ‏طالبة كلية الآداب، بتكليف عدد من المحامين لمتابعة قضية الطالبة المجنى عليها أثناء إجراءات المحاكمة‎.