سقوط ميني باص في ترعة «الرياح التوفيقي» بالدقهلية.. وإنقاذ عدد من الركاب

شهد طريق «المنصورة – أجا» منذ قليل، حادث سقوط ميني باص يقل عددا من الركاب، في مياه ترعة «الرياح التوفيقي»، في الجهة المقابلة لقرية منشأة عبد النبي بمركز أجا، في محافظة الدقهلية اليوم، أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بسقوط سيارة «ميني باص» في مياه ترعة الرياح التوفيقي.

محاولات إنقاذ ركاب الميني باص

هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من ركاب الميني باص، دون الإعلان عن العدد الإجمالي حتى الآن، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أي شخص في مياه الترعة.