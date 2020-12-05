أطباء مستشفى ميت غمر ينقذون شابا أصيب بنزيف بالمخ في حادث

على مدار 3 ساعات، نجح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، في إنقاذ حياة شاب عمره 38 عامًا، تعرض لحادث مروري تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وفقد جلد الساعد والعضلات.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن شابًا يبلغ من العمر 38 عامًا، وصل إلى مستشفى ميت غمر المركزي، حالته خطيرة، ويعاني من إصابته بنزيف في المخ وفقد جزءً كبيرًا من الجلد والعضلات في الساعد إثر حادث مروري كاد ان يودي بحياته، مشيرًا إلى أن فريقًا طبيًا بالمستشفى تدخل جراحيًا وتمكن من إنقاذ المصاب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن وحدة طوارئ جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ميت غمر المركزي نجحت في إجراء جراحة دقيقة وعاجلة لشفط النزيف وإيقافه وإزالة الضغط الناتج منه على المخ، وتدخلت وحدة جراحة التجميل لإجراء جراحة ترقيع لجزء كبير مفقود من الجلد والعضلات في الساعد في نفس وقت الجراحة.

وأشار إلى أن هذا الجهد من الفرق الطبية في المستشفى استغرق حوالي 3 ساعات داخل حجرة العمليات، وأجريت للمريض كل الإجراءات الطبية لإنقاذه، وهو حاليًا حالته مستقرة، ومازال تحت الملاحظة بوحدة العناية الجراحية بالمستشفى.

وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور شريف محمد سليمان استشاري جراحه مخ وأعصاب، والدكتور أحمد فريد استشاري جراحة التجميل، والدكتور أحمد عطيه، أخصائي التخدير، والدكتور سامح والي، عناية جراحة، والدكتور محمد حامد تخدير والأطقم التمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

يذكر أن فريقًا طبيًا في مستشفى ميت غمر المركزي نجح في إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من وجود كيس بالفك العلوى حجمه 3.5 × 5 سم، وممتد لتجويف الأنف، ما يعيق مجرى التنفس ويسبب للمريض آلام مبرحة بالفك العلوي، وقد تمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس وتم وضع عظام تعويضية بعد استئصال الكيس بالكامل وذلك تحت التخدير الموضعي.