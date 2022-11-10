القمح عند أدنى مستوى في شهرين بدعم من وفرة الإنتاج العالمي

تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية إلى أقل من 8.1 دولار للبوشل «27.2 كيلو جرام» في نوفمبر الجاري، وهو أدنى مستوى في شهرين، وعادت إلى مستوياتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا حيث خففت التوقعات بإمدادات قوية مخاوف النقص.

ارتفاع الإنتاج في أستراليا وكازاخستان

زادت البيانات الواردة من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية من توقعات العرض العالمي والمخزونات النهائية لعام التسويق القادم، مقارنةً بتوقعات حدوث انخفاض، حيث عوض ارتفاع الإنتاج في أستراليا وكازاخستان الانخفاضات المحتملة في الأرجنتين والاتحاد الأوروبي، كما تم دعم الإمدادات من قبل روسيا، التي وافقت على استئناف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يضمن ممرًا آمنًا للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بعد تلبية مطالب المسؤولين الأوكرانيين، وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت موسكو فجأة تعليق الاتفاقية في نهاية أكتوبر الماضي، متذرعة بمخاوف أمنية نفتها كييف.

توقعات بارتفاع السعر

تاريخياً، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار للبوشل في مارس من عام 2022، ومن المتوقع تداول القمح عند 8.80 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 9.84 دولار أمريكي للبوشل في غضون 12 شهرًا.

تتاح العقود الآجلة للقمح للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) ويورونكست ومجلس مدينة كانساس للتجارة (KCBT) وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)، ووحدة العقد القياسية هي 5000 بوشل.

أكبر منتجي القمح هم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، شكلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية.