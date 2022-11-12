النائب علاء قريطم: قرارات بايدن خلال COP27 دليل على نجاح قمة شرم الشيخ

قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر والمشاركة في فعاليات قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ، دليل قاطع على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مشيدًا بتصريحات الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام قمة المناخ.

تعهدات مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

وأضاف قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تصريحات بايدن تأتي في إطار الالتزام بتنفيذ التعهدات الخاصة بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال توجيه 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وإعلان دعم بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر وتحولها إلى الطاقة الخضراء مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي يؤكد نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ والذي أطلق عليها الرئيس السيسي قمة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حملت على عاتقها مسئولية تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها المتعلقة بمواجهة الظاهرة الأخطر على الكوكب .

القمة المصرية الأمريكية

وأشار قريطم، إلى أن القمة المصرية الأمريكية التي عقدت بشرم الشيخ بين الرئيسين السيسي وبايدن، وما شهدته من تصريحات من الجانب الأمريكي تثبت قوة الدور المصري الاستراتيجي في المنطقة ونطاقها الاقليمي والدولي.