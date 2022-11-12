بوسي تنتهي من تصوير أغنية «بحبك أنا».. كليب جديد

انتهت المطربة بوسي، من تصوير أغنية جديدة بعنوان «بحبك أنا»، بطريقة الفيديو كليب، التي تتعاون فيها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع وماستر فريق الباور العالي.

أغنية بحبك أنا

كليب أغنية بوسي، من إخراج محمد القاضي، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام.

ارقص معايا

وكانت الفنانة بوسي، انتهت في وقت سابق من تصوير أغنية «أرقص معايا»، بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

على جانب آخر، طرحت شركة روتانا مؤخرا أغنية ندرا عليا، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، وإخراج ياسين حسن.