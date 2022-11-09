التفاصيل الكاملة لكليب بوسي الجديد «ارقص معايا»

انتهت المطربة بوسي، من تصوير أحدث كليباتها الغنائية «ارقص معايا» الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ارقص معايا من كلمات هاني عبد الكريم

أغنية «ارقص معايا» من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كليب الأغنية من إخراج محمد القاضي، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، وبروديوسر رشا ناجح، وإدارة فنية مساعدة من شركة روتانا محمد بديوي، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، والكليب من إنتاج روتانا.

تعد أغنية بوسي الجديدة هي أجدد أعمالها بعد زواجها الذي تم مؤخرا على أحد أشهر مصففي الشعر فى مصر والوطن العربي.

روتانا طرحت أغنية «ندر عليا» لـ بهاء سلطان

على جانب آخر، طرحت شركة روتانا مؤخرا أغنية «ندر عليا» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام مدير شركة روتانا سعيد إمام، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.