مايان السيد: سعيدة بنجاح فيلم «هاشتاج جوزني» في الدول العربية

تعيش الفنانة مايان السيد خلال هذه الأيام حالة كبيرة من النجاح بعد تحقيق فيلمها الجديد «هاشتاج جوزني» إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائية منذ طرحه منذ عدة أسابيع سواء في مصر أو في الدول العربية.

إيرادات هاشتاج جوزني

قالت الفنانة مايان السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها سعيدة جدا بهذا النجاح وتتابع الإيرادات التي يحققها الفيلم وتفاعل الجمهور معه خاصة أنها كانت قلقة مع انطلاق عرضه في السينمات.

مايان السيد تتحدث عن فيلم هاشتاج جوزني

وتابعت مايان السيد أنها أيضا سعيدة لأنه حقق إيرادات مميزة في الدول العربية التي تم عرض الفيلم بها: «الفيلم ينال إعجاب الجمهور العربي دي حاجة مهمة جدا لأنه من الصعب أن فيلم يقدر ينجح بره ويواصل عرضه في السينمات».

يذكر أن فيلم هاشتاج جوزني يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم مايان السيد وأمير المصري وبيومي فؤاد وصابرين ودينا وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.