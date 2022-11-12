السيطرة على حريق بسيارة أعلى كوبري في الإسكندرية دون إصابات.. ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية، برفقة رجال حي وسط الإسكندرية، من السيطرة على حريق بسيارة نصف نقل أعلى كوبري محرم بك، دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية على الكوبري أو متعلقاته من المال العام.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد نشوب حريق سيارة أعلى كوبري محرم بك وسط الإسكندرية، ما تبعه شلل مروري خلال حركة السيارات.

تفاصيل حريق سيارة أعلى كوبري محرم بك

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ برفقة الحماية المدنية التي دفعت بسيارة إطفاء والاسعاف للتعامل مع الموقف.

وتبين اندلاع حريق في سيارة نصف نقل نتيجة ماس كهربائي، حيث تم إطفاءها على الفور دون حدوث أي مكروه للسائق أو السيارات المجاورة.

رفع السيارة من مكان الحريق

وأكدت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، التعامل مع الموقف ورفع السيارة من أعلى الكوبري محرم بك وفتح الطريق بشكل طبيعي دون حدوث أي ضرر أو تلفيات في المال العام أو وقوع أي إصابات بشرية.