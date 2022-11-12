تأجيل محاكمة 4 متهمين في «فض اعتصام رابعة» إلى 10 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة داخل محكمة بدر منذ قليل، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى 10 ديسمبر المقبل بسبب تعذر حضورهم.

هيئة المحكمة

وعُقدت الجلسة اليوم تحت رئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، مع أمانة سر كل من سيد حجاج ومحمد السعيد.

تفاصيل قضية «فض اعتصام رابعة»

وعقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة»، وجهت النيابة العامة لهم كل من التهم التالية: التدبير لتجمهر مُسلح بمحيط ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وبث الرعب في نفوس المواطنين.

ارتكاب جرائم قتل عمد

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين قيدوا حرية المواطنين في التنقل بمختلف الشوارع، وارتكبوا جرائم ضد رجال وقوات الشرطة الذين فضوا الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه بينهم، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.